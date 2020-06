75 jaar geleden: Het Nederlands elftal speelt weer

30 juni 1945 was een bijzondere dag voor voetbalfans. Voor het eerst sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog mag het Nederlands elftal weer een wedstrijd spelen. En dat doen ze tegen Britse soldaten in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam.

Volkslied

Voordat de wedstrijd begon werd het Wilhelmus gespeeld. Ook dit was erg bijzonder, want de afgelopen vijf jaar was dat verboden. Sommige toeschouwers werden dan ook best emotioneel om het volkslied weer te horen.