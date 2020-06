Er staat een lego-standbeeld van André Hazes op de Dam

Op de Dam in Amsterdam staat sinds vanochtend een heel groot lego-poppetje van André Hazes. Het standbeeld is er neergezet omdat vandaag de verjaardag is van de volkszanger.

Het poppetje is gemaakt door een straatkunstenaar. Hij kreeg de opdracht om de Dam wat op te vrolijken. De man heeft wel vaker kunstwerken gemaakt voor openbare plekken.