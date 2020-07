Vanaf vandaag gelden nieuwe corona-regels

Het is 1 juli en dat betekent dat er nieuwe corona-regels gelden. Zo hoeven kinderen tot en met 12 jaar geen afstand meer te houden van volwassenen. Je meester of juf een knuffel geven kan dus weer.

Kinderen tussen de 13 en 18 jaar hoeven geen afstand meer te houden van elkaar. Zij moeten nog wel afstand houden van volwassenen.

Binnensporten

Ook mag je weer binnensporten. Sportscholen zijn weer open, en je mag weer binnen turnen of basketballen.

Er mogen weer meer mensen naar de bioscoop of een restaurant. Tot gisteren mochten daar 30 mensen tegelijk in, nu mogen er maximaal 100 mensen in.

Verwarrend

Veel getallen dus over afstand, leeftijd en hoeveel mensen er nou in één ruimte mogen. Dat kan best verwarrend zijn. Wat vind jij, is het lastig om alle corona-regels bij te houden?