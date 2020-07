Grote politie-actie tegen drugshandel

De politie heeft vanochtend op 30 plekken in Zeeland invallen gedaan. Dat deden ze omdat ze bezig zijn met een groot onderzoek naar drugshandel. Zo'n 400 agenten hielpen mee met de actie.

De invallen werden vooral gedaan in het havengebied van Vlissingen. De politie denkt dat daar misschien cocaïne Nederland in wordt gesmokkeld.

Informatie

De politie was niet op zoek naar drugs of geld, maar ze wilden meer te weten komen over de handel. En over de mensen die daar achter zitten. Er zijn in totaal 9 mensen opgepakt.