Oproep: Wil jij iets weten of iets vertellen over racisme?

Racisme is de laatste tijd veel in het nieuws. Op allerlei plekken in de wereld wordt er tegen gedemonstreerd. Ook in Nederland. Zondag 12 juli is er een extra NOS Jeugdjournaal over racisme. We zijn benieuwd of jullie er vragen over hebben of er iets over willen vertellen.

De protesten begonnen in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd. De zwarte man kwam om het leven door geweld van een witte politieagent.

Wat is racisme eigenlijk? En op welke manier hebben kinderen in Nederland daar mee te maken? Hoe voelt het als je het meemaakt? En: Wat kun je er tegen doen? Op dat soort vragen gaan we antwoord geven in de speciale, extra uitzending van het Jeugdjournaal.

Stuur jouw vragen!

En daar kunnen jullie bij helpen. Stuur jouw vraag in een filmpje naar ons. Je kunt ook in het filmpje vertellen wat jij van racisme vindt. Of misschien heb je zelf wel eens iets racistisch meegemaakt en wil je daarover iets kwijt?