Kunstschaatsers zijn blij: binnen sporten mag eindelijk weer

De corona-regels zijn vanaf vandaag soepeler en dat betekent dat je weer binnen mag sporten! Dat is heel goed nieuws voor kinderen en volwassenen die graag tafeltennissen, turnen of één andere sport doen die alleen binnen kan. Dat geldt natuurlijk ook voor kunstschaatsen en daarom gingen we langs bij de ijsbaan in Alkmaar.

De kinderen hebben 109 dagen niet geschaatst. Ze zijn heel blij dat ze weer mogen trainen, maar het is ook best weer even wennen.