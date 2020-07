Jada zingt op de herdenking van de slavernij

Op meerdere plekken in Nederland is vandaag stilgestaan bij het afschaffen van de slavernij. Dat gebeurde in 1863. Jada van 13 was bij de herdenking in Amsterdam. Ze zong daar een lied over slavernij.

Het zou kunnen dat je Jada kent van The Voice Kids. Ze deed daar dit jaar aan mee en in 2017. Ze is dus wel gewend om op te treden, maar ze vindt het heel bijzonder om op deze dag te zingen.

Haar lied gaat over de gevoelens van een mens dat gedwongen is als slaaf te werken.