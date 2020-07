Zo ging de eerste filmpremière sinds corona

Voor het eerst sinds het corona-virus in Nederland is, ging weer een film in première in een bioscoop. De rode loper werd uitgerold voor de kinderfilm Piraten van Hiernaast.

Corona-proof

In de bioscoop moet iedereen die niet in hetzelfde huis woont 1,5 meter afstand houden. Hoe meer stoelen er in de zaal staan, hoe meer mensen de film kunnen zien. Voor de première werden de gasten over meerdere zalen verdeeld, zodat er niet te veel mensen in een zaal zouden zitten.