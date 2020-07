In Grootebroek, in Noord-Holland, is gisteravond een auto een schoolgebouw ingereden. In de basisschool was op dat moment een bijeenkomst bezig. Niemand raakte gewond.

Ongeluk of niet?

De politie heeft de bestuurder van de auto aangehouden. Het is nog niet duidelijk of het een ongeluk was of dat de bestuurder met opzet het schoolgebouw inreed. De bestuurder wordt vandaag door de politie ondervraagd.