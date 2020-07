Regering maakt geen excuses, wel speciale herdenking van slavernij

Politici in de Tweede Kamer hebben gisteren gepraat over racisme en het slavernijverleden in Nederland. Sommige politici vinden dat de Nederlandse regering excuses moet maken voor wat er tijdens de slavernij is gebeurd. De regering wil dat niet, zei minister-president Mark Rutte gisteravond.

Wel komt er in 2023 een speciale herdenking van de slavernij. Het is dan 150 jaar geleden dat de slavernij officieel werd verboden.