Politie leest mee met chats van criminelen: honderden arrestaties

Het lijkt een spannende film: de politie die stiekem meeleest met de chats van criminelen en ze daarna arresteert. Toch is het geen film, maar echt gebeurd! Door al die berichtjes te lezen konden agenten honderden criminelen arresteren. Niet alleen in Nederland, maar in allerlei landen in Europa.

De criminelen gebruikten een eigen telefoonnetwerk. Agenten probeerden dat netwerk te hacken. En dat lukte. Zo kon de politie 20 miljoen berichtjes onderscheppen.

Vergadertafel

De berichtjes gingen vaak over ernstige criminele zaken. Bijvoorbeeld de handel in drugs en wapens, maar ook overvallen en zelfs moorden werden in de chats besproken.