Zingen in het stadion? Dan mag je misschien 3 maanden niet komen

Als je in een voetbalstadion zingt of schreeuwt, kun je een stadionverbod van 3 maanden krijgen. Dat staat in nieuwe regels van voetbalbond KNVB.

Na de zomer mogen voetbalfans weer naar het stadion. Maar er gelden daar strenge corona-regels. Zo moet iedereen afstand houden en moet je thuis blijven als je je ziek voelt.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen het virus makkelijk kunnen verspreiden als ze hard zingen of schreeuwen. Daarom moeten fans zich in het stadion voortaan inhouden.