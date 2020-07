Bijna zomervakantie: kinderen in noord hebben laatste schooldag

Kinderen in regio noord hebben bijna zomervakantie. Vandaag is hun laatste schooldag en dat wordt vaak gevierd met een gezellige dag. Op veel scholen is er tijd om spelletjes te spelen of een film te kijken. Ook nemen kinderen afscheid van elkaar en van hun juf of meester.

Cadeau

Op sommige scholen nemen kinderen een cadeautje mee voor hun leraar. Wat vind jij daarvan: hoort een cadeautje erbij of kan het ook prima zonder? Reageer op onze stelling: