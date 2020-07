Boeren protesteren tegen nieuwe regels

Op meerdere plekken in het land hebben boeren gisteravond protestacties gehouden. Ze zijn het niet eens met nieuwe regels over veevoer.

De boeren gingen onder andere naar Den Haag, waar politici tot laat vergaderden over de nieuwe regels. De minister die over landbouw gaat wil dat boeren veevoer gebruiken waar weinig eiwit in zit. Dat is volgens de minister beter voor het milieu.

Boeren zijn het daar niet blij mee. Het voer met minder eiwit is duur en ongezond voor hun dieren, zeggen ze. Zij willen zelf beslissen welk voer zij hun dieren geven.