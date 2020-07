Kermishouders willen meer hulp

Kermishouders hebben vanochtend met zo'n 20 vrachtwagens actiegevoerd op het Media Park in Hilversum. Dat is de plek waar veel radio- en televisieprogramma's worden gemaakt.

Hulp

Met hun actie willen de kermishouders aandacht vragen voor hun problemen door de corona-crisis. Door de 1,5 meter-regel kunnen er veel minder mensen op de kermis komen en kunnen sommige kermissen zelfs helemaal niet open. Ze willen daarom meer hulp van de regering.

We spraken eerder met kermiskinderen over hoe belangrijk de kermis voor hen is. Toen leek het er nog op dat de kermissen helemaal niet meer door zouden gaan: