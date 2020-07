Heb jij vragen of tips over corona voor premier Rutte?

Premier Mark Rutte maakte deze week bekend dat de corona-regels opnieuw zijn versoepeld. Dat komt omdat steeds minder mensen ziek worden van het virus. Kinderen mogen nu weer binnen sporten, naar de bioscoop gaan en ze hoeven geen afstand meer te houden van hun juf of meester.

Jouw vragen

We zijn benieuwd hoe jij terugkijkt op de afgelopen tijd. Hoe heb jij de corona-tijd beleefd? Heeft de regering van premier Mark Rutte het volgens jou goed gedaan of had het beter gekund? Waren de regels voor kinderen duidelijk? Waren ze volgens jou te streng of precies goed?

Laat ons jullie vragen en tips voor Mark Rutte weten, dan nemen wij die binnenkort mee naar de premier.