Voetbalbond wil meer doen tegen racisme

Voetbalbond KNVB heeft met de overheid een speciale groep mensen aangesteld. Zij gaan zich inzetten tegen racisme en discriminatie in de voetbalwereld.

Vrouwen

Er werken nu weinig mensen met een andere huidskleur dan wit bij voetbalclubs. Ook werken er weinig vrouwen. Daar moet verandering in komen, vinden de KNVB en de overheid.

In de groep zitten verschillende mensen. Ook oud-voetballer Ruud Gullit en presentator Humberto Tan zitten erbij. Vier keer per jaar komt de groep bij elkaar, en praten ze over wat er moet veranderen.

Racistische uitspraken

Vorig jaar werden er racistische dingen gezegd tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd tegen FC Den Bosch. Veel mensen waren daar boos over. De KNVB besloot toen dat ze iets tegen racisme in voetbal moesten doen.