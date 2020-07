Wat wordt dit jaar de zomerhit?

Een veelgenoemde kanshebber om de zomerhit van 2020 te worden is op dit moment Banana van Conkarah.

Despacito, Señorita en Old Town Road. De afgelopen jaren waren er altijd wel een paar grote zomerhits. Welk nummer krijg je dit jaar niet meer uit je hoofd? We zetten een paar kanshebbers voor je op een rij.

Een duidelijke favoriet is er nog niet. Heb jij een idee wat dit jaar wel eens de zomerhit zou kunnen worden? En vind je een zomerhit er echt bij horen of interesseert het je helemaal niets? Laat het weten in de reacties: