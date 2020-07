Grote zorgen om shorttrack-kampioen Lara van Ruijven

Het gaat niet goed met Lara van Ruijven. Ze is één van de beste shorttracksters van de wereld en ligt in coma in een ziekenhuis in Frankrijk.

Lara van Ruijven was met het Nederlandse shorttrackteam op trainingskamp toen ze plotseling erg ziek werd. Ze moest naar het ziekenhuis en daar ging het steeds slechter met haar. Lara moest twee keer geopereerd worden en ligt inmiddels in coma op de intensive care.