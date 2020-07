75 jaar geleden: Donald Duck heeft een nachtmerrie over nazi's

75 jaar geleden was de Tweede Wereldoorlog in Nederland net voorbij. Toen waren er voor het eerst weer Amerikaanse films te zien in bioscopen. Een van die films was een opvallende met Donald Duck.

Droom

In de film heeft Donald Duck een nachtmerrie over de oorlog. Hij denkt dat hij in nazi-Duitsland is en moet hard werken in een wapenfabriek.

Met de film wilde Walt Disney laten zien dat de nazi's slecht waren. Ook werden de nazi's met veel grapjes belachelijk gemaakt.