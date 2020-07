Meer ratten, muizen en wespen gezien

In Nederland hebben mensen de laatste tijd vaker gemeld dat ze last hebben van plaagdieren, zoals ratten, wespen en muizen.

Corona

Het betekent niet dat er ook meer van dit soort dieren zijn, maar ze worden wel vaker gezien. Dat zou ook kunnen komen doordat mensen vaker thuis waren vanwege de corona-maatregelen.

Ook moesten dieren soms op zoek naar andere plekken om te kunnen eten. Ratten die normaal bij bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant zaten, moesten ineens ergens anders hun voedsel vinden.

Het centrum dat de klachten verzamelt, wil dat de plaagdieren beter worden aangepakt. Sommigen kunnen ziektes verspreiden en mensen kunnen ook ongelukkig worden als ze last hebben van de dieren.

Eng?

Mensen hadden de afgelopen maanden vooral last van ratten. Van de 1903 meldingen, gingen er 1280 over ratten. Wat vind jij van die dieren? Eng of ook wel een beetje schattig? Reageer op de stelling: