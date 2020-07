Duizenden kinderen hadden een hoger schooladvies kunnen krijgen

14.000 kinderen uit groep 8 hadden een hoger schooladvies kunnen krijgen als de eindtoets was doorgegaan. Dat zeggen onderzoekers.

Normaal gesproken krijgen alle achtste-groepers een advies van hun juf of meester voor de middelbare school. Daarna maken de kinderen de eindtoets. Als de uitslag hoger is dan het advies van de juf of meester, kunnen zij ervoor kiezen het advies aan te passen.

Vooral kinderen waarvan de ouders of grootouders uit een ander land komen, hebben hier last van. Net als kinderen uit arme gezinnen. In de vorige jaren kregen zij vaak een hoger advies na de eindtoets.

Brugklas

De minister van onderwijs hoopt dat middelbare scholen volgend schooljaar extra goed kijken of brugklassers wel op het goede niveau zitten.

In april zag je Fleur al in het Jeugdjournaal. Zij wilde graag een hoger advies, maar kreeg daar geen kans voor. In het filmpje hieronder vertelt ze erover: