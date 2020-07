Wolf eet een prooi op voor de camera

In natuurgebied de Veluwe is een bijzonder filmpje gemaakt. In de video is te zien hoe een wolf een hert opeet. Zoiets is nog nooit eerder in Nederland op beeld vastgelegd.

Camera

De wolf had het hert al eerder doodgemaakt. Onderzoekers hebben toen de camera neergezet bij het dode dier, in de hoop dat de wolf terugkwam.

Het plan van de onderzoekers is dus gelukt. En niet alleen de wolf was in beeld te zien. Ook dassen en everzwijnen kwamen langslopen.