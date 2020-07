Waarschuwing voor blue whale challenge: het is nep

De afgelopen dagen heb je het misschien voorbij zien komen op Instagram: de blue whale challenge. We kregen er veel berichtjes over van kinderen. Goed om te weten: de accounts zijn nep.

Hoe werkt de challenge?

Bij de blue whale challenge krijg je meestal via Instagram een berichtje waarin gedreigd wordt dat je telefoon gehackt wordt of andere erge dingen als je niet meedoet met een challenge. Daarin moet je opdrachten doen. En die opdrachten worden steeds erger en gevaarlijker.

Het kan ook zo zijn dat de challenge begint met een account dat vraagt of je een spelletje wil spelen. Als je 'ja' zegt, krijg je gevaarlijke opdrachten. Als je met de challenge wil stoppen, gaat degene achter het account dreigen.

Wat is het probleem?

De challenge en de accounts zijn nep. Degene die de berichtjes stuurt, probeert jou alleen maar bang te maken.

Soms zegt een account dat hij jouw gegevens heeft of dat je gehackt bent. Als het account jouw gegevens heeft en bijvoorbeeld jouw telefoonnummer deelt in de chat, kun je er vanuit gaan dat het iemand is die jou goed kent. Bijvoorbeeld een vriend of klasgenoot die als grap met een blue whale-account probeert jou bang te maken.

Wat kun je doen?

Als je een berichtje krijgt van zo'n account kun je het beste niet reageren en het account blokkeren of rapporteren. Als je geschrokken was en al was begonnen aan de challenge, kun je er gewoon mee stoppen. Er gebeurt niks als je de opdrachten niet doet.