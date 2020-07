Tijdens de oorlog was zelfs de Nachtwacht op de vlucht

75 jaar geleden was De Nachtwacht weer in het Rijksmuseum in Amsterdam te zien. Dat was bijzonder, want het beroemde schilderij is vijf jaar lang verstopt geweest.

Verhuizen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is De Nachtwacht meerdere keren verhuisd. Dat was nodig om het te beschermen tegen vuurgevechten en vallende bommen. Het schilderij is een van de belangrijkste Nederlandse kunstschatten. Het was heel belangrijk dat het meesterwerk niet beschadigd raakte.

Het doek is uiteindelijk in een kluis in Maastricht gelegd. Daar was het de laatste jaren van de oorlog veilig tegen geweld.