Nieuw seizoen Expeditie Robinson is uitgesteld

Er komt binnenkort geen nieuw seizoen van Expeditie Robinson. Presentatrice Nicolette Kluijver vertelt dat in een filmpje op social media. De opnames van het nieuwe seizoen kunnen niet doorgaan door corona.

Nicolette zegt dat de kandidaten en de makers van het programma op dit moment niet naar de Filipijnen kunnen reizen. Op die eilandengroep in de Stille Oceaan wordt het programma opgenomen. In het land gelden strenge corona-regels. Niemand mag zomaar het land in of uit.

Nieuwe locatie

De makers kijken of ze het programma misschien ergens anders kunnen opnemen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie.