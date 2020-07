Piet heeft de grootste rups van de wereld in zijn tuin

Lange stekels, groen met blauw kleuren en ze kunnen wel 15 centimeter lang worden: de Citheronia regalis. Het is de allergrootste rups ter wereld en ze zijn nu te zien in de vlindertuin in Harskamp. Eigenaar Piet is er hartstikke trots op.

Sommige bezoekers vinden het fantastisch maar andere schrikken en vinden het een beetje eng. Wie de bijzondere rupsen nog wil bewonderen, moet snel zijn. Over een paar dagen gaan ze verpoppen. Dan kruipen de rupsen de grond in om vervolgens volgend jaar mei als vlinders weer terug te komen.