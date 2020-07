Actrice Jouman Fattal spreekt alle Harry Potter-boeken in

Het was een flinke taak, maar ze is bijna klaar. Actrice Jouman Fattal mag alle luisterboeken van Harry Potter opnieuw in spreken. En dat vindt ze een hele grote eer.

In de top 5 van populairste luisterboeken voor kinderen staan alleen maar boeken van Harry Potter. Harry Potter en de Orde van de Feniks staat daarbij op nummer 1.

Het meest beluisterde kinderboek dat geen Harry Potter is, is Brief voor de Koning. Van dat boek is sinds kort ook een Engelstalige serie.