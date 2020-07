Oproep: Wat wil jij weten van de baas van de Tweede Kamer?

Khadija Arib staat iedere dag naast minister-president Mark Rutte, Thierry Baudet en Geert Wilders. Ze is de baas van de Tweede Kamer en grijpt in als een discussie uit de hand loopt. En wist je dat ze ook weleens telefoons afpakt?

Khadija Arib hoort bij de politieke partij PvdA en is nu vier jaar de baas van de Tweede Kamer. Ze is geboren in Marokko en kwam naar Nederland toen ze 15 jaar was. Daar heeft ze een boek over geschreven.

Het YouTube-kanaal Politieke Video's heeft een filmpje gemaakt waarin je kunt zien hoe Khadija Arib ingrijpt: