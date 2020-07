Tientallen arrestaties bij boerenprotest

Bij een protest van boeren in Wijster in Drenthe heeft de politie zo'n 50 mensen aangehouden. Ze zijn naar het politiebureau in Assen gebracht.

De boeren hadden een verbod om te protesteren maar deden het toch. Met trekkers en andere landbouw-voertuigen blokkeerden ze vanochtend de ingang van een bedrijf dat afval verwerkt.

Stikstof

De boeren wilden actievoeren bij het afval-bedrijf omdat daar volgens hen te veel stikstof in de lucht komt. Dat is een stof die slecht is voor het milieu. De boeren zijn boos omdat zij streng worden gecontroleerd op stikstok, terwijl volgens hen dit bedrijf niet genoeg wordt gecontroleerd.