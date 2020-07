Uitgezocht: Wat gebeurt er als alle insecten uitsterven?

Muggen die je 's nachts wakker houden of mieren die over tafel kruipen. Insecten kunnen heel irritant zijn. Maar ze zijn ook heel belangrijk voor de natuur en dus ook voor mensen. In de afgelopen 40 jaar is het aantal insecten in Nederland met meer dan de helft afgenomen. Er zijn er dus veel minder en dat is slecht nieuws! Uitgezocht Hoe zou de wereld eruit zien als er helemaal geen insecten meer zijn en wat zou jij daarvan merken? Dat zie je in onze nieuwe aflevering van #Uitgezocht

Wat als alle insecten uitsterven: relaxed of niet? | UITGEZOCHT #17

Insecten vervullen een heel belangrijke rol in de natuur. Ze zorgen ervoor dat bloemen en planten worden bestoven, waardoor die zich kunnen voortplanten en groeien. Insecten zijn ook een belangrijke voedselbron voor andere dieren. Doordat er minder insecten zijn hebben vogels daar nu al last van. En zonder insecten wordt rommel in de natuur niet opgeruimd, zoals dode dieren en poep.

Leefgebied verdwijnt Het leefgebied van insecten wordt steeds kleiner in Nederland. We hebben veel dorpen en steden, maar ook wegen, fabrieken en akkerland. Op die plaatsen kunnen insecten geen voedsel vinden en trekken dan weg. Reddingsplan voor insecten Er gebeurt van alles om insecten te helpen. Zo is er een groot plan waarbij allerlei natuurorganisaties, boeren en bedrijven hebben afgesproken om leefgebieden van insecten te verbeteren. Boeren planten bijvoorbeeld steeds meer bloemen aan de rand van hun akkers en er wordt door sommige gemeentes minder natuur weggehaald. Ook kun je zelf een handje helpen door rommel in je tuin te laten liggen of een insectenhotel te bouwen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst aan je ouders vragen of ze de stenen uit de tuin willen halen en er bloemen in willen zetten!