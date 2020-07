Kinderen over spelen in de clip van Boef, Ashafar, Ronnie en Lil' Kleine

Lijkt het jou leuk om in een videoclip te spelen? Dounia, Sara, Youssef, Marwan en Joseph weten hoe het is. Zij mochten meedoen in een clip van bekende rappers!

Hoe is dat gelukt?

De kinderen reageerden op een bericht van acteur Oussama Ahammoud. Daardoor werden ze uitgenodigd om langs te komen, maar ze wisten nog waar het precies voor was. Ze vertellen er uitgebreid over in de video hierboven.