Premier Rutte over corona: 'Ik wil ook weer gewoon mensen knuffelen'

De corona-maatregelen in Nederland zijn een stuk minder streng geworden. Zeker voor kinderen. Maar dat betekent niet dat alles weer normaal is. Verslaggever Milou ging met jullie vragen naar premier Mark Rutte.

Alisa wilde bijvoorbeeld weten of hij al een keer naar een feestje is geweest, en of hij zich toen aan alle regels heeft gehouden. En hoe lang moeten mensen nog 1,5 meter afstand houden? Je hoort het allemaal in de video hierboven.