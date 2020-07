Hard rijden of fout parkeren: veel mensen ergeren zich eraan

Veel mensen vinden het irritant: automobilisten die zich niet aan de verkeersregels houden. Zo'n 80 procent van de Nederlanders heeft weleens last van auto's die veel te hard rijden of op de stoep worden geparkeerd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Agressief

Volgens de onderzoekers hebben mensen in kleinere gemeentes het meeste last van hardrijders. In steden hebben de meeste mensen last van fout geparkeerde auto's en agressieve bestuurders.

In Limburg en Zuid-Holland is de overlast het grootst. Vooral in de stad Heerlen hebben veel mensen last van scheurende auto's. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je hoe het er daar aan toe gaat.

Hardrijders

