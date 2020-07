Inwoners van Hoofddorp keken afgelopen weken een paar keer vreemd op: er kwam heel veel schuim uit de fontein in de buurt. Er werd voor de grap schoonmaakmiddel ingegooid, waardoor het water flink ging schuimen.

De gemeente was er wel klaar mee, en heeft de fontein uitgezet. De vlokken schuim die steeds ontstonden, waaiden over de weg. En dat is natuurlijk erg gevaarlijk.

In het filmpje hieronder kun je de fontein zien: