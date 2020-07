Kinderen ruimen zwerfafval op voor zakgeld

Kinderen in Haarlem kunnen vanaf deze week extra geld verdienen door de wijk op te ruimen. Door zwerfafval te prikken krijgen ze geld dat ze kunnen uitgeven aan leuke dingen.

Volgens de wet mag je pas een bijbaantje hebben als je 13 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je geld verdienen met klusjes zoals afval prikken of auto's wassen. Natuurlijk kun je ook zakgeld krijgen van je ouders.

Op de basisschool krijgen twee van elke drie kinderen zakgeld. Kinderen in groep 7 en 8 krijgen meestal zo'n 2 of 3 euro per week.