Raaf en Wolf kamperen in hun boomhut

Ralf en Wolf hebben al een week vakantie en dat vieren ze op een leuke manier: ze slapen in een boomhut. De broers hebben de hut samen met hun moeder gebouwd. Hij staat in de tuin van hun oma. Ralf en Wolf wonen in Amsterdam, maar toen corona begon zijn ze naar het huis van hun oma gegaan in Heeze, in de provincie Noord-Brabant. Daar werkten ze 's ochtends aan school en bouwden ze 's middags aan de hut.

Het langst hebben we gedaan over de palen waar hij op staat. Raaf

Nu is de hut af en dat komt uit goed, want de zomervakantie is begonnen. Door het gedoe met corona gaan de broers niet naar het buitenland, maar kamperen ze 4 weken in de hut.

Mijn vrienden willen ook allemaal komen slapen. Wolf

Raaf en Wolf wonen in regio Zuid. Die regio heeft vanaf vandaag vakantie. Regio Noord heeft er al een week vakantie opzitten, en regio Midden begint maandag aan de laatste week voor de zomervakantie.