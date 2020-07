Steeds meer stierslangen gespot in Nederland

De Amerikaanse stierslang wordt steeds vaker gespot in Nederland. De slang is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan wel muizen en eieren van vogels opeten. Om dat te voorkomen, proberen boswachters de slangen te vangen en naar een reptielen-dierentuin te brengen.

De Amerikaanse stierslang is een wurgslang. Het reptiel kan ook bijten, maar hij is niet giftig. Deze slang kan twee meter lang en zo dik als je arm worden. Hij wordt vooral gezien in de duinen tussen Katwijk en Scheveningen.

De Amerikaanse stierslang hoort eigenlijk niet in Nederland. Het natuurlijke leefgebied van de slang is Noord-Amerika en Canada. De slangen in de duinen in Nederland zijn waarschijnlijk uitgezet door mensen. Omdat ze daar geen vijanden hebben, worden het er steeds meer.

Spotten

Milou is op pad gegaan met een boswachter om stierslangen te spotten. Ook neemt ze nog een kijkje in de reptielen-dierentuin. Dat filmpje kun je hierboven kijken.