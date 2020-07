Shorttrackster Lara van Ruijven overleden

Ze lag op de intensive care en heeft de afgelopen dagen veel operaties gehad. Artsen hebben alles geprobeerd om haar te genezen. Vrijdag werd duidelijk dat Lara nooit meer beter zou worden. Kort daarna is ze overleden. Haar familie en vriend waren op dat moment bij haar in het ziekenhuis.

Lara van Ruijven was met het Nederlandse shorttrackteam op trainingskamp in Frankrijk toen ze plotseling ziek werd. Ze moest naar het ziekenhuis en daar ging het steeds slechter.

Verdrietig nieuws uit de schaatswereld. Shorttrackster Lara van Ruijven is vrijdagavond overleden. Ze was pas 27 jaar. Ze is overleden doordat haar immuunsysteem niet goed werkt. Dat systeem in je lichaam zorgt ervoor dat ziektes worden opgeruimd.

Rust zacht lieve Lara❤ Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen.. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je❤❤

Sjinkie Knegt @sjinkieknegt

Lieve Lara, ik zal je ongelofelijk missen.10 jaar lang reisden we samen de hele wereld over, deelden we successen, maar ook teleurstellingen. Altijd was jij de vrolijke en positieve persoon in ons team. Ik zal jou nooit vergeten.Rust zacht Lara, jij bent voor altijd in ons hart❤