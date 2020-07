Er komt een nieuw pretpark in Nederland

Goed nieuws voor pretpark-fans! In Groenlo, in Gelderland, komt een nieuw overdekt attractiepark. Het park moet Bommelwereld gaan heten en draait om de stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Olivier B. Bommel en Tom Poes zijn bedacht door striptekenaar Marten Toonder. Ze leven in een vreemde, sprookjesachtige wereld en de twee beleven samen allerlei avonturen.

Het eerste verhaal over de stripfiguren verscheen in 1941. Sindsdien zijn de avonturen van Olivier B. Bommel en Tom Poes in 21 talen uitgebracht.