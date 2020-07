Herdenking van oorlogsgeweld en moorden in Srebrenica

Op meerdere plekken in Europa is een heftig moment uit de geschiedenis herdacht: de val van de stad Srebrenica. Tijdens die gebeurtenis in 1995 zijn meer dan 8000 mensen vermoord. Het gebeurde in het land dat nu Bosnië en Herzegovina heet. Nederland speelde daar een belangrijke rol in. Door corona konden veel politici niet naar het gebied reizen om bij de herdenking in Bosnië te zijn. Premier Rutte had daarom een video opgenomen.

Het is 25 jaar geleden, maar het voelt als gisteren. Premier Rutte in de speciale video

Ook in Den Haag was vandaag een herdenking. Daar komt ook een nationaal monument om de slachtoffers te herdenken.

Wat is er gebeurd? In 1995 hoorde Bosnië nog bij het grotere land Joegoslavië. Toen Bosnië een eigen land wilde worden ging het mis. Bosnische Serviërs waren het daar niet mee eens en er ontstond een oorlog. Veel Bosniërs, waaronder veel moslims, vluchten voor de gevechten en gaan naar plekken die voor hen zijn aangewezen. Eén van die plekken is Srebrenica. Daar zitten op dat moment Nederlandse soldaten. Het was de bedoeling dat de Nederlandse soldaten de Bosnische vluchtelingen zouden helpen. Maar dat lukt niet. Op 11 juli 1995 vielen Servische soldaten binnen. De Nederlandse soldaten konden bijna niets te doen. Ze waren met te weinig en hadden geen wapens. Praten met de legerleiders lukte niet. Vermoord De vrouwen en kinderen uit Srebrenica werden met bussen naar een vluchtelingenkamp gebracht. De mannen moesten blijven en zouden ondervraagd worden. Daarna zouden ze ook naar het kamp gebracht worden, zeiden de Serviërs. De missie van de Nederlandse soldaten is klaar was en ze gingen terug naar huis. Later bleek dat de mannen uit Srebrenica niet naar het kamp zijn gebracht. Ze zijn vermoord door Serviërs.