Valeries ouders zijn boer en ze steunt de protest-acties

Boeren zijn de laatste tijd veel in het nieuws omdat ze protesteren tegen nieuwe stikstof-regels. Valerie woont op een boerderij en ze vindt de protesten erg belangrijk. Haar ouders zijn boeren en ze ziet dat zij het soms lastig hebben. Dat komt volgens haar door alle regels.

De protest-acties van de afgelopen tijd gaan vooral over stikstof.

Wat is het probleem?

Stikstof zit in uitlaatgassen van auto's en fabrieken, maar het zit ook in de mest van dieren. Door te veel stikstof kunnen dieren en planten minder goed groeien of zelfs verdwijnen. De regering bedenkt daarom plannen om de uitstoot van stikstof te verminderen.