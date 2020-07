Heldere komeet Neowise goed te zien boven Nederland

Afgelopen nacht was een komeet te zien boven Nederland. Dat gebeurt niet vaak, want meestal zijn kometen niet helder genoeg. Maar deze keer wel en kon je hem zelfs met het blote oog zien.

Een komeet is een soort bal van ijs, gas en stof. Ze ontstaan aan de rand, of buiten ons zonnestelsel. Deze komeet heet Neowise. Hij is nu dicht bij de aarde.

Met een beetje geluk kun je hem vanavond ook nog zien. Je moet dan wel om 12 uur 's nachts buiten staan en het moet niet opeens bewolkt worden.