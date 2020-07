Zondag is er een extra Jeugdjournaal over racisme

Racisme is veel in het nieuws. Op allerlei plekken in de wereld wordt er tegen gedemonstreerd. Ook in Nederland. Omdat het een belangrijk onderwerp is, is er zondagavond een extra NOS Jeugdjournaal over racisme.

Wat is racisme eigenlijk? En op welke manier hebben kinderen in Nederland daar mee te maken? Hoe voelt het als je het meemaakt? En: Wat kun je er tegen doen? Op dat soort vragen gaan we antwoord geven in de speciale, extra uitzending.

De uitzending begint om 19.10 uur, direct na het gewone Jeugdjournaal.