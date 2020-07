Nieuwe app met de beste plekken om te skaten

Je kunt zelf ook je favoriete skatespots delen met anderen. Leuk natuurlijk, maar daardoor kan het op die plek wel wat drukker worden. Is het belangrijk om tips te delen? Of hou je ze daarom liever voor jezelf? Reageer op onze stelling!

Skatefans opgelet! Met een nieuwe app kun je nu bij jou in de buurt de beste plekken vinden om te skaten en nieuwe tricks te oefenen. De app heet SFN Skate App en is bedacht door de skatefederatie Nederland.

Vanavond zie je in het Jeugdjournaal meer over de app en praten we met Roos Zwetsloot. Zij kan supergoed skateboarden en gaat zelfs naar de Olympische Spelen!