Kinderen vertellen hun verhaal over racisme

Zeker een kwart van de mensen in Nederland wordt wel eens gediscrimineerd en ook racisme komt in Nederland voor. Vooral mensen met een donkere huidskleur of een niet-Nederlandse afkomst hebben ermee te maken.

Voor een speciale uitzending van het Jeugdjournaal vertellen Sena, Carla, Ilias, David, Joey en Fay hun verhaal over racisme. Fay van 12 werd op school veel gepest vanwege haar huidskleur.