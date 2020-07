Vissers helpen bij zoektocht naar meisje in de Noordzee

De politie op Ameland is vanochtend vroeg weer begonnen met de zoektocht naar het meisje van 14 dat is vermist. Daarbij krijgt de politie hulp van zo'n 20 vissersboten.

Het Duitse meisje ging zaterdagavond naar de zonsondergang kijken. Dat deed ze vanuit zee en daar kwam ze in de problemen. Reddingsdienst KNRM denkt dat het meisje is afgedreven omdat er sterke stroming stond. Ook waren er wilde golven en was het water erg koud.

Iedere zomer gebeuren er wel een paar ongelukken wanneer mensen in gevaarlijk water zwemmen. Lucas maakte er eerder deze video over met tips over veilig zwemmen in zee: