Mark Rutte wil waarschijnlijk premier blijven

Volgend jaar zijn er in maart verkiezingen voor de Tweede Kamer. De premier komt bijna altijd uit de partij die de meeste stemmen krijgt. De laatste drie keer was dat de partij van Mark Rutte: de VVD.

Rutte weet nog niet helemaal zeker of hij echt langer premier wil blijven. Daar gaat hij tijdens de zomervakantie over nadenken.

Tijdens het interview vertelde hij ook hoe het was om premier te zijn tijdens de corona-crisis. Afgelopen week vertelde hij daar ook over in het Jeugdjournaal. Hij vertelde toen onder andere dat hij vrijwel geen vrije tijd had en dat hij wel weer mensen wil knuffelen: