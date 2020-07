Top-hockeyer Terrance Pieters vertelt over racisme

Dat iemand anders naar je kijkt vanwege je kleur of afkomst kan overal gebeuren. Op straat, op school en ook op het sportveld. Top-hockeyer Terrance Pieters weet er alles van. Hij maakte racistische dingen mee en vertelt erover aan Bart.

Anders?

Terrance speelt in het eerste van de grote club Kampong en in het Nederlands elftal. Hij is 23 en hockeyt al zo ongeveer vanaf zijn zevende jaar. Hij kreeg heel vaak te horen dat hij anders was. Ook omdat er niet veel Nederlanders met een donkere huidskleur hockeyen en dat werd heel vaak tegen hem gezegd.