Tim vindt een bom en mag hem zelf laten ontploffen

Een bijzondere vondst voor Tim uit Enkhuizen. In de haven viste de jongen van 10 jaar een bom uit het water. En hij mocht hem zelf laten ontploffen!

Magneetvissen

Het is niet de eerste keer dat Tim iets spannends vindt in het water. Vorig jaar vond hij een granaat tijdens het magneetvissen. De bom die hij nu vond, was een stuk groter dan toen.

Zijn familie belde een speciale dienst, die bommen veilig kan wegbrengen en laten ontploffen. Die besloten dat Tim best zelf op de knop mocht drukken voor de ontploffing. Hoe dat er uit ziet, zie je in de video hierboven.